Жители Прикамья предпочитают встречаться на вебинарах

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Согласно общероссийским опросам, в каждой второй компании есть сотрудники, перешедшие во время пандемии на дистанционную работу. В текущем году 10 процентов организаций даже ввели дресс-код для тех, кто общается с коллегами и клиентами по видеосвязи. Таковы данные исследователей портала Superjob.ru. Пермский бизнес также наращивает объемы удаленной работы. Это подтверждают аналитики МегаФона, они зафиксировали повышенный интерес компаний и госучреждений к проведению вебинаров и видеоконференций. Только за последние 2 месяца число подключений к этим сервисам в Прикамье выросло в 8 раз.

По статистике МегаФона, в Пермском крае так же, как и в соседней Свердловской области, клиенты чаще проводят вебинары, чем видеоконференции. Больше других в нашем регионе такой формат подключают государственные организации, а также крупный бизнес в сфере услуг. Предпочтения пермских клиентов эксперты объясняют функционалом сервиса. Платформа вебинара позволяет проводить онлайн-лекции или презентации в HD качестве для аудитории до тысячи человек. Для сравнения – бизнесмены Удмуртии и Коми, наоборот, чаще подключаются к видеоконференциям, где формат общения более узкий – до ста участников.

Впервые наибольший рост спроса к таким онлайн-форматам связисты стали отмечать с начала периода самоизоляции – в марте 2020 года. По словам директора по работе с корпоративными клиентами МегаФона на Урале Инны Смирновой, в настоящее время ежемесячный объем подключений к услугам «Вебинар» и «Видеоконференция» сохраняется на уровне показателей марта-апреля 2020 года.

- Онлайн-мероприятия стали основной площадкой для встреч с коллегами и поиска клиентов. Особенно популярен формат проведения тренингов или семинаров для сотрудников. По нашим данным, Пермский край вошел в топ-5 регионов на Урале с самым высоким спросом на вебинары. Организовать этот процесс можно без дополнительного оборудования и программного обеспечения, понадобится только браузер и доступ в интернет. При этом, слушатели могут подключиться к такому мероприятию с любого устройства. Организаторам же мы предлагаем бесплатный тестовый период услуги - в течение 7 дней, - рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона на Урале Инна Смирнова.