В Добрянке благодаря нацпроекту благоустроят Яблоневый сквер

Так будет выглядеть Яблоневый сквер в Добрянке. Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края.

В Добрянке по инициативе жителей в этом году преобразится Яблоневый сквер. Здесь появятся зоны отдыха с ротондами, установят арт-объект, лавочки, вазоны для цветов и обустроено уличное освещение.

- Сквер будет выполнен в классическом стиле, в нем будет множество прогулочных зон, - рассказали проектировщики. - Площадки вымостят тротуарной плиткой с изображением логотипа города. Это будет прекрасное место для семейного отдыха, прогулок и проведения культурно-массовых мероприятий.

Кроме того, в Добрянском городском округе в этом году благоустроят парк «Дружбы» в Полазне, площадь перед сельским домом культуры в поселке Вильва, обустроят общественную территорию по улице Комсомольской в поселке Дивья и 3 дворовые территории.

Это – только несколько примеров того, что предстоит сделать в Прикамье. Всего в этом году в Пермском крае планируется благоустроить 245 объектов, из них 158 дворов и 87 общественных территорий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного президентом России Владимиром Путиным. На это направят 1,2 миллиарда рублей из федерального, регионального и местного бюджетов.

- Важно, чтобы все муниципалитеты своевременно заключили контракты, - отметил губернатор Дмитрий Махонин. - До конца апреля нужно определить подрядчиков. Министерство ЖКХ и благоустройства должно контролировать процесс и «придавать ускорение» в тех случаях, когда это необходимо.

Работа по благоустройству городов и сел Прикамья продолжится и дальше. В той же администрации Добрянского городского округа уже сейчас готовятся к благоустройству общественных пространств в 2022 году. Как напомнили на портале губернатора и правительства Пермского края, для этого на Единой Всероссийской платформе по голосованию за объекты благоустройства жители края с 26 апреля по 30 мая смогут определить наиболее важные проекты благоустройства на 2022 год.

Для рейтингового голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды» в Добрянском округе выбраны четыре общественных пространства: это сквер Марянка, аллея Доброты в Добрянке, благоустройство ул. 50 лет Октября или ул. Дружбы в поселке Полазна.

Сделать свой выбор смогут жители в возрасте от 14 лет и старше. Для этого нужно зарегистрироваться с помощью Госуслуг либо по номеру телефона. В ходе голосования гражданам будут активно помогать волонтеры.

Как подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, участие в проекте – это хорошая возможность изменить к лучшему качество жизни в территориях. - Создание комфортной городской среды – одна из наших приоритетных задач, - отметил Дмитрий Махонин. - Хочу поблагодарить муниципалитеты, которые включились в проект. Жителей Пермского края призываю активно участвовать в голосовании. Именно ваше мнение определяет, какой из объектов будет реконструирован в первую очередь.

- Голосование за выбор объекта благоустройства – проект, который объединит жителей округа, - считает депутат Законодательного Собрания Пермского края Роман Водянов. - У каждого человека есть свое представление о том, чего именно ему не хватает для комфортной жизни. При голосовании людям нужно будет консолидировать усилия – только это поможет реализовать тот проект, который для них важнее.

- Победителями по итогам будут объявлены 12 проектов – по одному в каждой территории, - отметил эксперт Общественной палаты РФ в Прикамье Михаил Борисов. - Но это совсем не означает, что остальные объекты, получившие поддержку жителей, останутся без внимания. Напротив, они станут основой для формирования будущих программ. Путем рейтингового подхода по итогам опроса будет сформирована актуальная, согласованная с населением программа развития муниципалитетов на несколько последующих лет.

Напомним, в Пермском крае будут выбирать объекты в 12 территориях – в Перми, Кунгуре, Березниках, Чайковском, а также Добрянском, Верещагинском, Соликамском, Лысьвенском, Чусовском, Чернушинском, Краснокамском и Осинском городских округах. Из 38 общественных пространств определят те, которые необходимо благоустроить в первую очередь.