Пермяк нарисовал на наждачной бумаге десятки картин про космос

Выставка необычных картин Андрея Старикова расположена в арт-фойе (4 этаж, левое крыло) и работает до 1 мая.

Пермяк Андрей Стариков - инвалид первой группы по зрению, но, несмотря на это, он открыл необычную выставку своих картин. Все его творчество посвящено теме огромного и непостижимого космоса, а свои картины художник пишет на наждачной бумаге пастелью.

- «Сквозь время и пространство: телескоп Хаббл плюс фантазия» - так называется выставка оригинальных картин Андрея Старикова, которую открыл отдел литературы по искусству пермской краевой библиотеки им. А.М. Горького, - сообщили в пресс-службе библиотеки. – На его картинах - созвездия и туманности, планеты известные и еще не открытые. Источником вдохновения для работ (всего их около ста) стали фотографии с телескопа «Хаббл».

Выставка расположена в арт-фойе (4 этаж, левое крыло) и работает до 1 мая. Вход свободный.