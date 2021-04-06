Видео: место, где пермяк откопал тела двух товарищей, погибших от схода лавины

Место трагедии в заповеднике в Коми. Фото: СУ СКР по республике Коми.

Появились кадры с места трагедии в национальном парке «Югыд ва», где 2 апреля под сход лавины попала группа туристов из Перми. Фото сделали следователи СУ СКР по республике Коми.

Напомним, что под толщей снега оказались двое мужчин - 29-летний Антон Тимофеев и 34-летний Андрей Сидоренко, они погибли на месте. Выжить удалось только 44-летнему Алексею Абрамову, который шел на снегоходе чуть ниже ребят.

Двое мужчин погибли после схода лавины. Фото: СУ СКР по республике Коми.

Последствия схода лавины видны и на видео, опубликованном информационным агентством «Комиинфо». Полоса рыхлого снега посреди ровных снежных просторов и есть участок, где сошла лавина.

Алексей Абрамов после падения со снегохода потерял сознание, но остался на поверхности, что и спасло его. Когда пришел в себя, начал искать Андрея и Антона, перелопачивал снег, но, спустя несколько часов безрезультатных поисков, поздно вечером, решил вернутся на базу. Как только начало светать, он вернулся на место трагедии и нашел сначала одного товарища, а потом другого. Откапал их и вывез на базу «Озерная», что в семи километрах от места трагедии.

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