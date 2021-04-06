В Пермском крае внук украл у своей бабушки 50 тысяч рублей. Фото: Василий Вахрин

В Куеде полицейские расследовали уголовное дело о краже. С заявлением к правоохранителям пришла пенсионерка. Она рассказала, что с ее банковского счета пропали 50 тысяч рублей. Следователи выяснили, что сняты они были через мобильное приложение. Подозрение пало на 24-летнего внука женщины. Он зарегистрировался в личном кабинете мобильного приложения и перевел 50 тысяч рублей на свою карту. Деньги он проиграл, делая ставки на спорт в букмекерской конторе.

- Куединским районным судом вынесен приговор неработающему 24-летнему местному жителю, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - Он признан виновным по статье «Кража с банковского счета». Суд назначил наказание - 1 года 6 месяцев лишения свободы условно.