В Перми отец забрал из детского сада сына и спрятал от бывшей жены. Фото: Василий Вахрин

В Перми при разводе супругов суд определил постоянное место жительство их 3-летнего сына с матерью. Отец ребенка был не согласен с решением. В один из дней он забрал мальчика из детского сада, не предупредив об этом бывшую жену. Придя в сад, и не обнаружив там сына, женщина поехала к судебным приставам. Они возбудили исполнительное производство и выяснили, что мужчина по месту постоянной регистрации не появлялся и отключил телефон. Через некоторое время он привез ребенка домой к матери.

- Исполнительное производство было исполнено, - рассказали в отделе судебных приставов Мотовилихинского района Перми УФССП России по Пермскому краю.