«Т Плюс» завершает подготовку к монтажу нового оборудования на Пермской ТЭЦ-9 по программе ДПМ-2

Фото: «Т Плюс»

Пермский филиал «Т Плюс» в рамках программы ДПМ-2 завершает демонтаж старого оборудования на Пермской ТЭЦ-9. На сегодня запланированные мероприятия выполнены на 70%.

Сейчас работы ведутся на старом котлоагрегате, полностью демонтирован фундамент паровой турбины. Готовится площадка для установки нового оборудования (паровой турбины). Модернизация двух турбогенераторов Пермской ТЭЦ-9 прошла конкурсный отбор в 2019 году, организованный Правительственной комиссией. Инвестиции в реализацию проекта составят порядка 9 млрд рублей.

К 2022 году на станции будут полностью обновлены два энергоблока. «Т Плюс» заменит турбоагрегаты, генераторы и паровой котлоагрегат, также будут установлены два новых блочных трансформатора. В результате установленная тепловая мощность станции составит 1103 Гкал/ч, электрическая – 465 МВт. Устанавливаемое оборудование соответствует современным экологическим требованиям и позволит на 20% сократить потребление топлива с одновременным увеличением производства тепловой и электрической энергии.

ДПМ-2 (ДПМ-штрих) – вторая фаза механизма гарантированного возврата инвестиций в российскую электрогенерацию Договоры о предоставлении мощности (ДПМ). Проект был одобрен Правительством РФ 24 января 2019 года. Программа нацелена на модернизацию устаревших тепловых генерирующих электрических мощностей, срок эксплуатации которого превышает 40 лет, для повышения их эффективности и продления рабочего ресурса приблизительно на 30 лет.