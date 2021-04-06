Директор «Пермгорэлектротранс» Александр Дербенев написал заявление об увольнении после скандала с троллейбусными сетями

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Руководитель МУП «Пермгорэлектротранс» Александр Дербенев подал в отставку. Поводом для увольнения мог послужить недавний скандал, связанный с продажей контактной сети троллейбусов.

Напомним, после ликвидации троллейбусов маршрутов провода демонтировали и сдали на металлолом. Однако предприятие, которым руководит Александр Дербенев, недополучило со сделки 2 581 380 рублей. Позже начальник отдела снабжения Сергей Гончаров внес эту сумму в кассу. В ходе проверки в действиях Сергея Гончарова признаков состава преступления не усмотрели и не стали возбуждать уголовное дело.

Депутаты пермской городской думы неоднократно выражали претензии к методам руководства МУП «Пермгорэлектротранс». Руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия – За правду» Вероника Куликова еще в конце прошлого месяца потребовала от мэрии Перми рассмотреть вопрос об увольнении чиновника.

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