В Перми поженились 81-летний жених и 73-летняя невеста

В Перми зарегистрировали брак 81-летний Леонид Александрович и 73-летняя Людмила Николаевна.

В Перми 5 апреля зарегистрировать брак в загс Мотовилихинского района пришли 81-летний Новокрещенных Леонид Александрович и 73-летняя Мелузова Людмила Николаевна. Сотрудники загса поделились, впечатлениями о том, как прошла регистрация.

- Несмотря на преклонный возраст, пара волновалась перед регистрацией, как самые настоящие молодожены, - рассказали сотрудники загса. - Готовились к торжественному мероприятию всей семьей: дочь невесты занимается флористикой, она приготовила ей красивый букет и классическую бутоньерку жениху. Молодожены обменялись обручальными кольцами, поздравили друг друга супружеским поцелуем и поехали на свадебный банкет в узком кругу семьи.

«КП» присоединяется к поздравлениям и желает новоиспеченным супругам и желает долголетия семье Леонида Александровича и Людмилы Николаевны.