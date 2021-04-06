В Перми 9 апреля два десятка домов останутся без воды

В Перми 9 апреля без водоснабжения останутся жители нескольких десятков домов. Фото: архив "КП"

В Перми 9 апреля без водоснабжения останутся жители нескольких десятков домов. Компания «Новогор Прикамье» сообщает, что аварийно-восстановительные работы пройдут по улице Революции, 68, к, - это автовокзал.

Воды не будет с 9.30 до 19.30 по следующим адресам:

Борчанинова, 85;

Камчатовская, 26, 5;

Космонавтов, 10А, 13, 14, 16, 17, 19А, 23, 25;

Краснофлотская, 15;

Механошина, 12, 14, 29, 29А;

Парижской Коммуны, 49;

Эпроновская, 15, 4А.