В Перми 9 апреля два десятка домов останутся без воды

В Перми 9 апреля без водоснабжения останутся жители нескольких десятков домов.
Фото: архив "КП"
В Перми 9 апреля без водоснабжения останутся жители нескольких десятков домов. Компания «Новогор Прикамье» сообщает, что аварийно-восстановительные работы пройдут по улице Революции, 68, к, - это автовокзал.
Воды не будет с 9.30 до 19.30 по следующим адресам:
Борчанинова, 85;
Камчатовская, 26, 5;
Космонавтов, 10А, 13, 14, 16, 17, 19А, 23, 25;
Краснофлотская, 15;
Механошина, 12, 14, 29, 29А;
Парижской Коммуны, 49;
Эпроновская, 15, 4А.