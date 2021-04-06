Следователи проводят проверку после падения из окна 2-летней девочки

После падения с третьего этажа девочка осталась жива, но получила травмы. Фото: архив "КП"

В Перми 30 марта произошел несчастный случай. С третьего этажа дома по улице Магистральной (Кировский район) выпала 2-летняя девочка. Малышка жива, но получила травмы. Ребенку вызвали «скорую помощь», ее госпитализировали в Краевую детскую клиническую больницу.

Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего. Стало известно, что девочка осталась без присмотра матери в комнате, залезла на подоконник, не удержалась и выпала из окна.

Чтобы несчастный случай не произошел:

1. Держите окна закрытыми, если дома ребенок.

2. Не используйте москитные сетки как защиту от падений - дети опираются на них и выпадают вместе с ними наружу.

3. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра!

4. Установите на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно!

5. Не ставьте мебель возле окна.

6. По возможности, открывайте окна сверху, а не снизу!

5. Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров!

7. Если вы что-то показываете ребенку из окна - всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, держите ладони сухими, не держите ребенка за одежду!

8. Если у вас нет возможности прямо сейчас установить фиксирующее и страховое оборудование, вы легко можете просто открутить отверткой болты, крепящие рукоятки и убрать их повыше, используя по мере необходимости и сразу вынимая после использования!