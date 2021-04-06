В Пермском крае женщина получила срок за секс 12-летним мальчиком

Следователи выяснили, что на проятжении двух лет женщина не раз вступала в близость без насилия подростком по обоюдному согласию. Фото: Василий Вахрин

В Березниках завершился судебный процесс, главной участницей которого стала женщина. Ее обвиняли по трем статьям уголовного кодекса: «совершение развратных действий в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста», «половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста» и «половое сношение с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста».

Следователи выяснили, что на протяжении почти двух лет, женщина не раз вступала в близость без насилия подростком по обоюдному согласию.

- На учете семьи потерпевшего и осужденной на каких-либо учетах социальных служб не состояли, - сообщает СКР по Пермском краю. - Следователем в адрес образовательного учреждения внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Суд приговорил женщину к 1 году 8 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.