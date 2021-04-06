Новые случаи коронавирусной инфекции в Пермском крае обнаружены в 20 территориях

Всего в Пермском крае выявлено 51815 заболевших. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По последней информации Роспотребнадзора по Пермскому краю, в регионе выявили 112 случаев коронавирусной инфекции. Заболевшие проживают в 20 территориях.

- В Перми 56 жителей с COVID-19. На втором месте – Чайковский, где зафиксировано 9 человек с коронавирусом, сообщают в ведомстве. - Третье место у Березников, там 8 заболевших.

В Пермском муниципальном районе 7 случаев, в Октябрьском городском округе – 5, в Красновишерском городском округе – 4. По 3случая в Кунгуре и Краснокамском городском округе. Еще по 2 в Кунгурском муниципальном районе, Нытвенском и Соликамском городских округах, в Березовском и Карагайском муниципальных округах.

По одному заболевшему в Кудымкаре, Бардымском и Ординском муниципальных округах, Горнозаводском, Добрянском, Суксунском и Чернушинском городских округах.

Всего в Пермском крае выявлено 51815 заболевших.