В Перми окончены поиски пропавшего мужчины

Фото: поисковой отряд имени Ирины Бухановой

- Найден, жив, всем спасибо за помощь, просьба снять репосты, - написали волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой к записи о поисках 79-летнего Геннадия Пономарева.

Напомним, 79-летний пенсионер пропал 5 апреля. В 9.10 пожилой мужчина ушел из дома по улице Мильчакова в Дзержинском районе города и исчез. Пропавшего искали родственники, полицейские и волонтеры.

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