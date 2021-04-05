Пермячку отправили в колонию за секс с 12-летним мальчиком

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В Березниках осудили 32-летнюю жительницу Перми, которая занималась сексом с 12-летним мальчиком.

С ноября 2018 года по конец июля 2020 года 32-летняя пермячка вступала в интимные отношения с 12-летним мальчиком. Они встречались в Перми и Березниках. В 2020 году женщина родила от школьника ребенка.

Следователи отмечают, что ни женщина, ни семья несовершеннолетнего на учете в соцслужбах не состояли. Несмотря на то, что близость между ними происходила по обоюдному согласию, действия пермячки попали под три статьи УК РФ: "совершение развратных действий в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста", "половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста" и половое сношение с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста".

Женщину приговорили к 1 году 8 месяцам колонии общего режима.