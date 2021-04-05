В Пермском крае закрывают еще две ледовые перправы

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В главном управлении МЧС по Пермскому краю сообщили, что 5 апреля в 14.00 в связи с несоответствием требованиям безопасности закрываются ледовые переправы на реке Чусовая.

Это переправа, соединяющая поселок Верхнечусовские Городки и деревню Красная Горка, и переправа, соединяющая село Сева и урочище Ванево.

Переправы, которые уже закрыты:

- Кунгурский район: поселок Ильича - поселок Троица на реке Сылва; деревня Мостовая - село Насадка на реке Сылва;

- Оханский район: Оханск – поселок Юго-Камский на реке Кама;

- Соликамский городской округ: трасса Соликамск - Басим на реке Боровская Воложка; Соликамск - поселок Нижний Склад на реке Кама.

Таким образом, на территории Пермского края из 12 действующих переправ остаются открытыми 5.