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Общество5 апреля 2021 15:04

В Перми пройдет «горячая линия» по детскому летнему отдыху

Задать вопросы специалистам можно будет 7 апреля
Анна Маркова
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В Прикамье 6 апреля пройдет «горячая линия» для родителей по вопросам детского отдыха.

Фото: Олег Укладов

В Прикамье 7 апреля специалисты Министерства социального развития и Ассоциации детских лагерей проведут «горячую линию» для родителей. Они ответят на вопросы об организации и проведении летнего отдыха школьников, сертификатах, компенсации и другие интересующие детского отдыха темы.

Задать вопросы можно будет в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» с 16.00 до 17.00. Ссылка на эфир здесь. В дальнейшем его можно будет посмотреть в записи.