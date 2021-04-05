В Перми пройдет «горячая линия» по детскому летнему отдыху

В Прикамье 6 апреля пройдет «горячая линия» для родителей по вопросам детского отдыха. Фото: Олег Укладов

В Прикамье 7 апреля специалисты Министерства социального развития и Ассоциации детских лагерей проведут «горячую линию» для родителей. Они ответят на вопросы об организации и проведении летнего отдыха школьников, сертификатах, компенсации и другие интересующие детского отдыха темы.

Задать вопросы можно будет в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» с 16.00 до 17.00. Ссылка на эфир здесь. В дальнейшем его можно будет посмотреть в записи.