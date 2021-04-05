Власти Перми планируют субсидировать авиабилеты еще в пять городов страны

Минтранс предлагает субсидировать авиабилеты в Астрахань, Красноярск, Томск, Мурманск и Махачкалу. Фото: Василий Вахрин

В Перми власти планируют перенаправить средства, выделенные на субсидирование полетов в Чехию на другие направления. Минтранс предлагает субсидировать авиабилеты в Астрахань, Красноярск, Томск, Мурманск и Махачкалу. Запуск авиарейсов запланирован с мая этого года. Об этом сообщает издание «Business Class» со ссылкой на ведомство.

Эти направления будут рассмотрены в ходе отбора для получения федеральной субсидии. В случае положительного заключения Росавиации, рейсы станут финансировать из двух источников. Если этого не произойдет, министерство проведет отбор перевозчиков с условием субсидирования только из краевого бюджета.