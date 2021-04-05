В Перми мужчина с ножом ограбил павильон микрозайма

Фото: Кадр видео ГУ МВД по Пермскому краю.

В Перми произошло нападение на микрофинансовую организацию на улице Тургенева. Днем в павильон зашел мужчина, вытащил нож и стал угрожать менеджеру. Он потребовал у нее деньги. Девушка передала ему 33 тысячи рублей, после чего налетчик скрылся.

Мужчину задержали по горячим следам. Им оказался 30-летний житель Новосибирской области. Он признался, в совершении преступления и рассказал, что деньги потратил на спиртное.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия». Полицейские полагают, что он может быть причастен к совершению подобных преступлений.