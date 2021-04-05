В Пермском крае выявили еще 112 заболевших коронавирусной инфекцией

Всего с начала пандемии в регионе коронавирус обнаружили у 51 815 человек.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Пермском крае за сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 112 человек. Из них 23 человека проходят лечение в больницах, 89 – амбулаторно. Среди заболевших больше женщин, чем мужчин, также инфекция подтвердилась у 8 детей.
Скончались от коронавируса еще 8 пациентов. Всего в больницах проходят лечение 694 человека, из них 50 на ИВЛ.
Всего с начала пандемии в регионе коронавирус обнаружили у 51 815 человек.