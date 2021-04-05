Скользко! За утренний гололед мэр Перми Алексей Дёмкин объявил замечание главам районов

На улицах сплошной каток Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

То плюс, то минус – апрельская погода устроила температурные качели. И это сразу же отразилось на пермских улицах. Дороги и тротуары обледенели. Ходить и ездить по ним ночью и утром 5 апреля было очень скользко.

Административно-техническая инспекция Перми провела проверку содержания дорог во всех районах города. Выяснилось, что подрядчики, вывозившие с улиц снег, не обработали, как надо, пешеходные зоны и проезжую часть противогололедными материалами.

После отчета инспекции глава Перми Алексей Дёмкин объявил замечания главам всех районов.

- Сегодня с утра во всех районах города была зафиксирована скользкость на тротуарах. Пешеходные зоны были обработаны плохо. Дневное солнце, конечно, "помогло" главам районов, но утренний гололед они упустили. Минусовая температура ночью еще будет неоднократно, а с утра люди должны идти на работу в безопасных условиях, - написал он у себя в Инстаграме.

Подрядчики обязаны оперативно устранить скользкость в кратчайшие сроки.

В городской администрации напомнили, что если у жителей есть замечания по уборке придомовых территорий, необходимо обращаться в организацию, обслуживающую многоквартирный жилой дом (УК, ТСЖ, ТСН), а если реакции не последовало – в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края (улица Клары Цеткин, 10а) или в отдел ЖКХ и жилищных отношений администрации своего района. «Разобраться» с вопросами содержания тротуаров и автодорог можно, обратившись в администрацию своего района. Также жители могут сообщить о проблемах с уборкой снега на портале «Управляем вместе».