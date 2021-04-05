В Пермском крае задержали лжесотрудника МЧС

Полицейские задержали мужчину в пункте приема металла, когда он пытался сдать цистерну. Фото: Василий Вахрин

В Краснокамске полицейские задержали лжесотрудника МЧС. Его обвиняют по статьям: «Мошенничество» и «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов.

55-летний мужчина надев форму сотрудника МЧС приехал в садоводческое товарищество в Краснокамском городском округе. Представился сторожу сотрудником ведомства. Он сказал, что железнодорожная цистерна, находящаяся на территории СНТ, нарушает требованиям пожарной безопасности. Ее нужно убрать в течении трех суток. Мужчина заполнил заранее подготовленные поддельные бланки предписаний и по телефону сообщил председателю кооператива, что за неисполнение требований грозит штраф до 300 тысяч рублей.

- Женщина ответила, что у нее нет возможности утилизировать цистерну, - рассказали подробности в ГУ МВД по Пермскому краю. - Лжесотрудник МЧС сказал, что вывезет емкость собственными силами бесплатно.

Через пару дней он нанял кран-погрузчик и вывез железнодорожную цистерну весом около 11 тонн. Ущерб садоводческому товариществу составил 200 тысяч рублей.

Полицейские задержали его в пункте приема металла, когда он пытался сдать цистерну.

Находчивого мужчину осудили, ему назначены исправительные работы сроком на 1 год 5 месяцев с удержанием из заработной платы 10 %.