В Пермском крае чиновницу будут судить за мошенничество

В Осинском районе будут судить чиновницу местной администрации. Фото: архив "КП"

В Осинском районе будут судить чиновницу местной администрации. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием служебного положения в крупном размере».

Ее обвиняют в присвоении 61 тысячи рублей бюджетных средств. Деньги должны были использовать на организацию питания членов спортивной команды в рамках проведения Первенства Пермского края по футболу среди мужских команд. Однако спортсменов никто не накормил, а деньги присвоили себе чиновница.

- В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщает СКР по Пермскому краю. - Следователем изучается изъятая документация, назначаются необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.