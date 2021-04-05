Синоптики рассказали о погоде в начале недели в Пермском крае

В Пермском крае в ближайшие дни погода будет капризной. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае в ближайшие дни погода будет капризной. Солнце появится, то уйдет за тучи, возможен снег, который сменится на дождь.

По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 5 апреля ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки - мокрый снег, дождь. Ветер северо-западный, западный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью –6, 1º, днем +3, +8º.

6 апреля облачно с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов осадки в виде снега, мокрого снега, днем переходящего в дождь. Ветер юго-западный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью –3,–1°, днем +2,+7°.

В среду 7 апреля облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер восточный 7–9 м/с. Температура воздуха ночью –2, 0°, днем +3,+7°.