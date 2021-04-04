В Пермском крае за сутки коронавирус выявили в 22 территориях

Всего в Прикамье 51 703 случай коронавирусной инфекции с начала пандемии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае за сутки выявили 112 случаев коронавирусной инфекции, их обнаружили в 22 территориях региона.

Больше всего заболевших в Перми - 57, 16 – в Лысьвенском округе, 4 - в Чусовском округе. По 3 случая выявлено в Соликамском и Чернушинском городских округах и Кунгурском районе. В Краснокамском, Верещагинском, Бардымском, Куединском, Нытвенском, Добрянском, Октябрьском, Чердынском, Березовском округах и Березниках подтверждено по 2 случая коронавируса.

По одному заболевшему обнаружили в Чайковском, Красновишерском, Ильинском, Еловском, Карагайском округах и Кунгуре.

Всего в Прикамье 51 703 случай коронавирусной инфекции с начала пандемии.