В Перми окончены поиски пропавшей женщины

В Перми окончены поиски 82-летней Ольги Ивановны Останиной.

В Перми окончены поиски 82-летней Ольги Ивановны Останиной. Об этом сообщает «Поисковый отряд им. Ирины Бухановой».

Напомним, сегодня утром в социальной сети волонтеры сообщили, что женщина вышла из дома 3 апреля в Индустриальном районе по улице Карпинского, 75 б и не вернулась. Они выехали на ее поиски и через несколько часов сообщили, что она найдена, жива.

Также 4 апреля "КП" написала, что нашлась 17-летняя Анжелика Козырева. Девушка ушла из дома 20 января. Родители написали заявление в полицию. На днях ее обнаружили в Ростове на Дону.