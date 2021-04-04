В Пермском крае за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 112 человек

На лечении в больнице остаются 716 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае коронавирусную инфекцию за сутки выявили у 112 человек. Из них на лечение в больницу отправили - 28, на амбулаторном лечении - 84 человека. Среди заболевших 4 детей. За сутки от ковида скончались 9 пациентов. На лечении в больнице остаются 716 человек, 46 из них на аппаратах ИВЛ. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 51 703.

Вакцинацию первым компонентом прошли 91 736 жителей Пермского края. Вторым компонентом привились 63 362 человека.