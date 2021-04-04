В Перми ищут женщину, которая ушла из дома и не вернулась

Пропала 82-летняя Ольга Останина.

В Перми идут поиски 82-летней Ольги Ивановны Останиной. Об этом сообщает «Поисковый отряд им. Ирины Бухановой». Женщина вышла из дома 3 апреля в Индустриальном районе по улице Карпинского, 75 б и не вернулась. Волонтеры ведут ее поиск.

Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы русые с сединой, глаза каре-зеленые.

Была одета: темно-синий плащ, пестрый платок на голове, черные полуботинки.

Женщина нуждается в медпомощи. Информацию о местонахождении Ольги Ивановны можно сообщить по телефонам: 204-49-04 или 102.