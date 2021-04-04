«Водитель лежал на руле». В Пермском крае на трассе столкнулись три автомобиля

Фото: кадр видео ВКонтакте "ЧП Березники".

В Пермском крае произошла серьезная авария на трассе Пермь – Березники. Столкнулись сразу три автомобиля. По информации ГУ МВД по Пермскому краю, ДТП произошло в 7.05.

По предварительной информации, на 171 километре водитель минивена «Мерседес Вито» выехал на полосу встречного движения. Он столкнулся с двумя автомобилями - «Лада Веста» и «Форд Фокус».

- В результате ДТП пострадали 4 человека, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В социальной сети появилось видео последствий аварии. На кадрах видно, что пострадавший водитель одного из автомобилей находится в салоне.