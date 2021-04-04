В Пермском крае пройдет «горячая линия» по вопросам вакцинации против клещевого энцефалита

В Пермском крае 5 апреля Управлении Роспотребнадзора организует работу «горячей линии» по вопросам вакцинации против клещевого энцефалита. Фото: Анна Маркова

В Пермском крае 5 апреля Управлении Роспотребнадзора организует работу «горячей линии» по вопросам вакцинации против клещевого энцефалита. Специалисты ведомства расскажут, о том, когда лучше сделать прививку, возможности вакцинироваться, если вы сделали прививку от коронавируса, противопоказаниях и других вопросах.

Специалисты ведомства будут принимать звонки с 9.30 до 17.30 по номерам телефона:

8 (342) 236-51-90 - Центральный аппарат в Перми;

8 (342) 229-75-70 - Центральный территориальный отдел в Перми;

8 (342) 284-11-26 - Западный территориальный отдел в Перми;

8 (34256) 5-47-86 - Восточный территориальный отдел в Чусовом;

8 (34260) 4-29-51 -Коми-Пермяцкий территориальный отдел в Кудымкаре;

8 (34253) 4-23-84 - Северный территориальный отдел в Соликамске;

8 (34241) 4-51-52 - Южный территориальный отдел в Чайковском.