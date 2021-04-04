В Пермском крае окончены поиски 17-летней девушки, пропавшей больше двух месяцев назад

17-летняя девушка из Соликамска нашлась в Ростове на Дону.

Окончены поиски 17-летней Анжелики Козыревой. Девушка ушла из дома 20 января. Родители написали заявление в полицию. Она бросила 11-й класс, классный руководитель и одноклассники, все переживают за нее.

- Анжелика нашлась в Ростове на Дону, рассказала тетя девушки. – Ее задержали полицейские, когда она покупала билет, не знаю, куда она направлялась. Родители уже вылетели на ней и сегодня должны вместе вернуться домой. Мы очень рады, что она нашлась, будем надеется, что все будет хорошо.