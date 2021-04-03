В Пермском крае рассказали, на сколько выросла смертность в регионе по сравнению с прошлым годом

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На официальном портале губернатора и правительства Пермского края появились статданные о том, на сколько в регионе выросла смертность по сравнению с «докоронавирусным» началом прошлого года. Для корректности сравниваются месяцы январь и февраль.

- Росстат опубликовал данные о естественном движении населения Российской Федерации в феврале 2021 года: по отношению к январю рост смертности в Прикамье снизился почти в три раза, - говорится на официальном сайте. - По данным ведомства, в январе в Пермском крае умерли 3656 человек, тогда как в том же месяце 2020 года – 3215. Таким образом, рост в январе 2021 года по отношению к тому же периоду прошлого года составил 13,7%. В феврале текущего года в Прикамье умерли 2956 человек, тогда как в том же месяце 2020 года – 2815 – рост составил 5%.

Согласно данным Росстата, показатели Пермского края по росту смертности за январь и февраль 2021 года являются самыми низкими в Приволжском федеральном округе, где в среднем увеличение составило в первый месяц года 17,4%, во второй - 18,4%. Также показатели Пермского края оказались ниже средних по России, где в январе отмечен рост на 33,9%, в феврале – на 20,6%.

На портале приводится вывод: «Факторами, повлиявшими на данные показатели, стали слаженная работа учреждений системы здравоохранения, бесплатная выдача лекарств пациентам с COVID-19, проходящих лечение на дому, возвращение к штатному режиму коек, ранее перепрофилированных под лечение от коронавирусной инфекции, а также четко выстроенная работа по вакцинации населения».