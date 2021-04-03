Весной и летом на Коммунальном мосту в Перми ожидаются пробки

К пробкам в районе моста через Каму водителям не привыкать. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Строительство многофункционального центра с гостиницей в границах улиц Попова-Монастырская-Осинская-Петропавловская, которое развернется в этом году совсем скоро, грозит длительными неудобствами тем, кто будет добираться по Коммунальному мосту в центр города из-за Камы.

Дело в том, что в связи с этой стройкой придется закрывать часть улицы Попова. Полноценное движение обещают организовать только для тех, кто выезжает из центра города. А вот полосы во встречном направлении полностью будут закрывать для движения.

Схему изменения движения дорожники разбили на три этапа – с 10 апреля до 18 июня, с 19 июня до 16 июля и с 17 июля до 30 августа

С 10 апреля до 18 июня (схема №1)

Как пояснили в городском департаменте и транспорта, в этот период проехать по улице Попова на этом участке - от улицы Монастырской до улицы Петропавловской - можно будет только из центра города в сторону Коммунального моста. Две встречные полосы закроют, и тем, кто едет из-за Камы, придется двигаться в объезд – по улицам Окулова и Крисанова до улицы Петропавловской.

Схема №1. Администрация Перми.

С 19 июня до 16 июля (схема №2)

«Ограничительный отрезок» на Попова станет протяженнее – он захватил участок от улицы Окулова до Монастырской. Для движения будет закрыта половина проезжей части – две полосы по нечетной стороне улицы Попова. Движение всего транспорта по направлению от Коммунального моста к улицы Петропавловской продолжится в объезд по улицам Окулова и Крисанова.

Схема №2. Администрация Перми.

- В этот же период будет временно закрыто движение по улице Монастырской на перекрестке с улицей Попова, - сообщили в транспортном департаменте. - Объезд закрытого перекрестка будет возможен при движении на Коммунальный мост по улице Осинской и улице Окулова, при движении в район улицы Свердловской по улицам Ленина, Крисанова, Монастырской, Окулова. Для обеспечения транспортной доступности на участках улицы Монастырской от улицы Свердловской до улицы Попова и от улицы Осинской до улицы Попова будет организовано двустороннее движение.

С 17 июля до 30 августа (схема №3)

Будет временно ограничено движение транспорта по улице Попова на участке улицы Монастырской до улицы Петропавловской.

Схема №3. Администрация Перми.

Для движения будет закрыта половина проезжей части – две полосы по четной стороне улицы Попова. Движение всего транспорта по направлению от Коммунального моста к улице Петропавловской продолжится в объезд по улицам Окулова и Крисанова. Движение транспорта по улице Попова от улицы Петропавловской к Коммунальному мосту сохранится в полном объеме. Возобновится движение по улице Монастырской на перекрестке с улицей Попова и участке улицы Попова от улицы Окулова до улицы Монастырской.