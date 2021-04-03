В антилидерах Пермь, Октябрьский и Лысьва: в Прикамье рассказали, где выявили новые случаи заражения коронавирусм

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Роспотребнадзор сообщил о 113 новых случаях COVID-19, подтвержденных за сутки у пациентов в 23 муниципалитетах Пермского края.

Наибольшее число заболевших – 46 – выявлено в Перми, 14 – в Октябрьском городском округе, 7 – в Лысьвенском. По 6 случаев COVID-19 выявлено в Чайковском и Чусовском городских округах, по 4 – в Березниках, Бардымском муниципальном и Осинском городском округах, по 3 – в Чернушинском и Нытвенском городских округах.

В Губахе, Ординском муниципальном округе и Пермском муниципальном районе подтверждено по 2 случая коронавируса. По одному заболевшему выявлено в 10 территориях – в Кудымкаре, Соликамском, Верещагинском и Очерском городских округах, Кудымкарском, Еловском, Кишертском и Карагайском муниципальных округах, Большесосновском муниципальном районе и в ЗАТО Звездный.

Всего в Пермском крае за период диагностики Роспотребнадзором подтвержден 51 591 случай коронавирусной инфекции.