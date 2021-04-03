В Перми на улице нашли еще один труп мужчины

Фото: @chp_59_perm

Мы уже писали, что в пятницу, 2 апреля, в Свердловском районе Перми был обнаружен труп мужчины. Об этом сообщили в телеграм-канале ЧП в Перми, сопроводив сообщение видеозаписью. Как кадрах было видно, что тело умершего поднимают из подвальной лестницы у дома на улице Красные Казармы, 67.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю тогда сообщили, что личность погибшего установлена.

- Видимых следов насилия на теле погибшего не обнаружено, причины смерти устанавливаются, проводится проверка, - прокомментировали в МВД.

А в субботу, 3 апреля, в телеграм-канале ЧП в Перми опубликовали снимок, сопроводив фотографию припиской, что утром в том же Свердловском районе на улице обнаружен еще один труп - возле торгового центра «Шоколад» на улице Героев Хасана, 105а. На этот раз в полиции не прокомментировали эту находку.