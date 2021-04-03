В Прикамье водитель сбил женщину-пешехода и увез ее в неизвестном направлении

Фото: скриншот видео, группа ВК "ЧП Березники".

Очевидцы опубликовали в соцсети видео с автовидеорегистратора: в Березниках практически на пустом перекрестке водитель «Калины» сбивает женщину-пешехода. Затем он грузит пострадавшую на заднее сиденье своей машины и уезжает. Свидетели этого ДТП запомнили цифры номера автомобиля. Видео выложили в паблике ВК "ЧП Березники".

По факту аварии в полиции начали проверку.

- Полиция устанавливает очевидцев наезда автомобилем Лада Калина с государственным регистрационным знаком 212 на женщину пешехода, которая переходила проезжую часть в районе дома № 92 по ул. Мира города Березники по регулируемому пешеходному переходу 25 марта около 19.30 часов, - сообщили в ОГИБДД Отдела МВД России по Березниковскому городскому округу. - Всем, кто стал очевидцем и располагает какой-либо информацией по вфакту происшествия, просьба обратиться по телефонам 8 (342) 426-24-71, 8-902-832-41-91 или в кабинет №37 отдела полиции на улице Березниковская, 67.