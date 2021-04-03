В Прикамье чиновница присвоила деньги на питание сборной команды по футболу

Фото: ФК "Кама" ВКонтакте.

Скандал разразился в Осинском районе. Выяснилось, что мужской сборной «Кама» были выделены средства на питание во время проведения первенства Пермского края по футболу. Но футболисты вынуждены были питаться «за свои», так как деньги потратился на себя сотрудница осинской администрации.

- Денежные средства - 61,8 тысяч рублей – были выделены на организацию питания членов мужской сборной команды «Кама» в рамках проведения краевого первенства по футболу, - сообщили подробности в СУ СКР по Пермскому краю - Сотрудница администрации района получила эти деньги, однако вместо организации питания спортсменов истратила их на собственные нужды.

В отношении чиновницы возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.