В Перми окончены поиски 17-летней девушки

Фото из соцсетей

Пропавшую в Пермском крае 17-летнюю Диану нашли живой. Об этом корреспонденту "КП" сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, 17-летняя Диана пропала 12 марта в Верещагино. Днем, после занятий в колледже она села в машину к 18-летнему парню и уехала в неизвестном направлении. Опекуны девушки написали заявление в полицию, и ее объявили в федеральный розыск.

- Она убегала из дома в феврале, вернулась, теперь вот снова, - рассказывала после исчезновения "КП" опекун девушки. - Она под опекой у нас уже три года. - Говорила, что хочет свободы, вот и убежала с парнем. Последний раз нам сообщали, что видели ее в Перми в торговом центре, не исключено, что она могла уехать в соседний регион – Свердловскую область. Девочке надо учиться, она еще несовершеннолетняя, ее нужно вернуть домой. Все страницы в соцсетях она удалила.

Девушка вернулась домой поздним вечером 2 апреля. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

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