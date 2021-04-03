56-лений житель Прикамья ударил приятеля молотком

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В феврале вечером в Красновишерске поссорились два местных жителя – во время совместных посиделок они начали спорить. В качестве аргумента один из спорщиков взял в руки молоток и ударил оппонента по голове. Удар оказался смертельным.

- 10 февраля 56-летний обвиняемый в ходе совместно распития спиртных напитков со своим знакомым взял в руки молоток и нанес им знакомому удар по голове, отчего потерпевший скончался на месте, - сообщили подробности в СУ СКР по Пермскому краю. – Обвиняемый заключен по стражу.

Уголовное дело по статье об убийстве передано в суд.