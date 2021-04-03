Синоптики предупредили, что в выходные в Прикамье будут идти мокрый снег и дождь

Фото: архив "КП".

Погода в выходные и в начале следующей недели обещает быть не слишком комфортной: будут идти мокрый снег или дождь, при этом ожидаются нешуточные порывы ветра.

- В субботу днем, 3 апреля, температура воздуха будет от +5 до +10 градусов, - сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, по югу края будет преимущественно без осадков. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

В воскресенье, 4 апреля, немного похолодает. Днем будет от +3 до +8 градусов. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер переменится на южный, и будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, в отдельных районах края его порывы могут достигать 14 метров в секунду.

В понедельник, 5 апреля, мокрый снег и дождь не прекратятся. Днем будет от +2 до +7 градусов, скорость западного ветра – от 4 до 9 метров в секунду.