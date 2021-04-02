Успел побывать в пасти у пса: храбрый пермский кот отбился от стаи собак

Фото: скрин видео @chp_59_perm

Камера наблюдения, установленная в одном из домов в Перми, сняла ожесточенную схватку кота со стаей уличных собак. Маленький хищник, благодаря проворству и острым когтям, сумел остаться в живых.

На кадрах видно, как кот стоит рядом с подъездом дома, вдруг он слышит лай собаки и спешно забирается под припаркованную рядом машину. Тут же в кадре появляется пес, следом второй, третий, четвертый и вскоре около машины оказывается семь собак. Псы окружили бедолагу со всех сторон, громко лаяли и пытались к нему подобраться. В какой-то момент усатый выбежал из-под машины и тут же попал в лапы собак. Но храбрый пермский кот не торопился так быстро расставаться с жизнью. Он даже успел побывать в пасти у одной из собак, но яростно сопротивлялся и пес не удержал изворотливого "пушистого воина". Ему удалось запрыгнуть на лавку возле дома. Тут же из окна на собак полетел пакет с соком - это местные жители вступились за бедное животное. Cудя по всему, они стали кричать и отпугнули собак.

Благодаря людям, проворству и острым когтям храброму коту удалось сохранить себе жизнь.