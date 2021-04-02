Администрация Пермского района опровергла информацию о срыве сроков ремонта школы и садика

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В администрации Пермского района сообщили, что в публикациях СМИ про закупки строительных работ по ремонту МАДОУ «Сылвенский детский сад «Рябинка» и МАОУ «Савинская средняя школа» указана недостоверная информация.

«До аукционов по д/с «Рябинка» и Савинской школы были допущены 6 заявок - по три в каждом. Победителем торгов по д/с признано ООО «А-Строй», по школе - ООО «Феникс». Участники аукционов подали жалобы на действия комиссии. УФАС не установил нарушений в действиях комиссии, жалобы признаны не обоснованными», – сообщает администрация.

В ходе рассмотрения жалоб УФАС Пермского края вынес предписания технического (процедурного) характера. Ведомство вынесло решение, в котором разъяснило свою позицию и выдало соответствующие указания заказчику. В настоящее время УКС Пермского муниципального района как заказчик работ устранил все замечания, процедуры определения поставщиков состоятся 7 апреля. Важно, что работы не могли быть проведены в течение учебного года, таким образом ремонты в образовательных учреждениях будут проведены вовремя - в летнее время.