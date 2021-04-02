Пермь вошла в десятку лидеров среди городов-миллионников по качеству городской среды

Пермь заняла девятое место в индексе качества городской среды за 2020 год. Фото: Василий Вахрин

Пермь заняла девятое место в индексе качества городской среды за 2020 год.

Минстрой опубликовали результаты для 1116 городов России. В расчет брались уровень благоустройства, доступность спортивной инфраструктуры, объектов культуры, безопасность дорожного движения, развитость сферы услуг, состояние жилищного фонда, обеспеченность коммунальной инфраструктурой и множество других критериев.

Администрация Перми разработала концепцию благоустройства общественных пространств, в том числе в рамках проекта «Пермь-300». Всего к юбилею города планируют отремонтировать и построить 30 парков и скверов. Например, сквер на улице Корсуньской, 31, сквер в центре города по улице Екатерининская, 171, новые скверы в микрорайонах Вышка-2 и Вышка-1, Кислотные дачи, сквера по улице Яблочкова.

По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году ремонт планируется провести на 16 объектах площадью порядка 250 тысяч кв. метров. В общей сложности в 2021 году в городе вновь будет обновлен около 1 млн кв. метров покрытия.