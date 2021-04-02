В Пермском крае мужчину убили молотком

Следователи задержали подозреваемого и предъявили обвинение в убийстве. Фото: архив "КП"

В феврале этого года в Чердыни произошло убийство. Двое мужчин распивали спиртное в квартире. Слово за слово, произошла ссора. Один из них взял молоток и ударил им другого по голове. Мужчина от полученной травмы умер на месте.

Следователи задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 56-летний житель города Красновишерска. Ему предъявили обвинение по статье «убийство» и заключили под стражу.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщает СКР по Пермскому краю.