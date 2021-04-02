В Пермской городской Думе обсудили перспективы развития городской инфраструктуры

Фото: пресс-служба Пермской городской Думы.

Вопросы расселения аварийного жилья, улучшения работы общественного транспорта, развития сети дорог, повышения качества управления домами – эти и другие актуальные темы обсуждались на круглом столе по развитию городской инфраструктуры. В Перми по поручению губернатора Дмитрия Махонина продолжается детальная актуализация Стратегии развития города.

В работе круглого стола приняли участие глава города Перми Алексей Дёмкин, заместитель министра строительства Фаина Минх, руководитель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, специалисты в сфере благоустройства, представители отрасли ЖКХ, застройщики, предприниматели.

- Комфортная городская среда – это безопасные дороги, удобный транспорт, наличие мест отдыха, – отметил глава города Перми Алексей Дёмкин. - Город работает в каждом направлении, но все равно есть проблемы, которые необходимо решать. Так, серьезные изменения произошли в транспортной сфере, и теперь мы дорабатываем новую транспортную модель, исходя из пожеланий жителей. Одним из приоритетных направлений национальной жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания людей. Поэтому важной темой является переселение людей из аварийного жилья.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Руководитель управления жилищных отношений Наталья Киселева отметила, что общая площадь аварийного жилищного фонда ежегодно растет. Для его сокращения в Перми реализуется две программы по расселению граждан. Как подчеркнула заместитель министра строительства Фаина Минх, механизмом ликвидации аварийного жилфонда также должны стать средства застройщиков-инвесторов.

Эксперт общественной палаты РФ по вопросам ЖКХ, строительства и дорог Михаил Борисов рассказал, что с 26 апреля по 30 мая жители страны могут выбрать наиболее важные объекты благоустройства в своих территориях на 2022 год, проголосовав за них на единой всероссийской платформе za.gorodsreda.ru. Главная задача сервиса – популяризация возможностей проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. В Перми в рейтинговом голосовании участвуют 7 общественных территорий города. Более подробно ознакомиться с проектами, которые будут представлены на голосование, можно в специальном разделе федеральной платформы.

ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ

Начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин рассказал о новой транспортной модели, которая внедряется в Перми с 2018 года, выделив ее положительные и отрицательные стороны.

Улучшение работы общественного транспорта, по его словам, планируется по четырём основным направлениям.

- Что касается развития маршрутной сети – уже сформированы предложения по увеличению объема транспортной работы на высокозагруженных маршрутах и восстановлению части закрытых маршрутов за счет перераспределения транспорта с маршрутов с низкой загрузкой, - перечислил Анатолий Путин. – Также планируется предоставить приоритет движению общественного транспорта за счет развития трамвайных путей, продолжить строительство новых и обустройство существующих остановочных пунктов, а также создать единый центр развития транспортных сервисов.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБОБЩАТ И УЧТУТ

- Мы два года бьемся с новой транспортной моделью в Перми – а напряженность остается, - оценил важность круглого стола руководитель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин Дмитрий Малютин. - Люди все видят, они ежедневно ездят в автобусах, кто-то годами ждет расселения, кто-то сталкивается с равнодушием управляющих организаций. И жители города ждут реального прорыва в этих вопросах. С этой точки зрения разговор получился полезный, в нем участвовали ответственные руководители края и города в сферах ЖКХ, дорожного строительства и благоустройства, транспорта, расселения ветхого жилья.

Поступившие от экспертного сообщества предложения будут обобщены и положены в основу скорректированной Стратегии социально-экономического развития Перми.