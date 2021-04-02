Опубликована новая статистика по коронавирусу в Пермском крае на 2 апреля 2021 года

Всего в больницах края сейчас лечатся 713 человек. Фото: архив "КП"

За минувшие сутки в Пермском крае выявлено 112 новых случаев заражения COVID-19: 16 человек проходят лечение в больницах, 96 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае на 2 апреля 2021 года достигло 51 478 человек.

- Среди 112 новых инфицированных 43 мужчины, 69 – женщин и десять детей, - сообщили в краевом оперштабе. - Из взрослых, тех, кому от 15 до 29 лет – 15 человек, от 30 до 49 лет – 41 человек, 23 в возрасте 50-64 и 23 человека старше 65 лет. Заболевшим назначено лечение.

Всего в больницах края сейчас лечатся 713 человек. Из них – 47 пациентов в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.