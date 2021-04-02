Снег с крыши здания администрации рухнул на женщину в Пермском крае

Фото: скрин с видео "Парма-Новости"

Издание «Парма-Новости» в Кудымкаре разместило запись с камеры видеонаблюдения, где было запечатлено, как с крыши администрации снег рухнул на выходящую из здания женщину.

Произошло ЧП 30 марта в Юрле. На кадрах – женщина вышла из здания администрации на улицу, не успела ступить и шага, как на нее рухнули тонны снега, скопившиеся за зиму на крыше. Есть информация, что пострадавшая сама работала чиновницей.

Женщина не удержалась на ногах и скрылась в снежной пелене. К ней тут же подбежали прохожие, чтобы помочь ей подняться на ноги. У женщины после пережитого – сотрясение головного мозга и ушибы.

- Просим считать опубликованную видеозапись официальным обращением в прокуратуру с просьбой о проведении проверки, - написали журналисты.