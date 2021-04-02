В Перми 8-летнего мальчика засосало в глину

В Перми ребенка засосало в глину.

В Перми около 9 утра 1 апреля на улице Лифанова пришлось спасать 8-летнего мальчика. В районе дома № 21 ребенок застрял в грязи так, что не смог выбраться. Его засосало в вязкую глину. В этом месте ведутся ремонтные работы по замене трамвайных путей. Ребенок начал звать на помощь. Очевидицы попытались достать ребенка, но не смогли. На помощь прибежали мама и дедушка мальчика, совместными усилиями они вытащили его. Мальчик, конечно, натерпелся, но не пострадал.

Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», на улице Уральской, где сейчас ведется ремонт трамвайных путей, после снятия трамвайных путей остался складированный грунт. Это не болотистая местность, в которую могло «засосать» человека. Жителям запрещено находится в зоне производства работ. На объекте организованы условия для пешеходных переходов, в местах, предусмотренных для этого.