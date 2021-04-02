Ко Дню Космонавтики «Комсомольская правда» выпустила книгу «Юрий Гагарин. Первый человек в космосе. Как это было»

В юбилей первого пилотируемого космического полёта в Издательском доме "Комсомольская правда" выходит книжная новинка Фото: архив "КП"

Первый космонавт, человек-легенда. За 60 лет, прошедших после первого полета в космос, мы, казалось бы, знаем о Юрии Гагарине все. На самом деле великий полет и личность Гагарина до сих пор раскрываются с новых интересных сторон.

К 60-летию первого полета в космос «Комсомолка» выпустила уникальную книгу о Юрии Гагарине. Из книги вы узнаете про девять ЧП, случившихся в полете «Востока-1», о том, почему засекретили место и способ посадки, что подарили космонавту за полет, а также все версии трагической гибели Гагарина. В книге собраны все публикации «Комсомолки» о первом космонавте планеты за шесть десятков лет. От первого репортажа, написанного знаменитым Василием Песковым 12 апреля 1961 года и интервью Ярослава Голованова, до расследований о причинах катастрофы самолета УТИ МиГ-15 27 марта 1968 года, в которой погибли Юрий Гагарин и его инструктор Владимир Серегин, подготовленных уже в 2000-х годах.

Читателя ждут воспоминания о встречах с Юрием Алексеевичем, их любительские фото, и истории, порой не всегда находящие подтверждение в официальной биографии Гагарина.

Стоимость одного экземпляра - 700 рублей. Купить книгу можно оставив заявку на почте olga.paranko@phkp.ru или по телефонам: 8-950-46-14-166, 206-45-00 (доб. 223).