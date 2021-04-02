В Перми подросток спас двоих младших братьев от пожара

В Перми 1 апреля произошел пожар в доме по улице Камышинской. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

В Перми 1 апреля произошел пожар в доме по улице Камышинской. По информации МЧС по Пермскому краю, огонь вспыхнул в квартире на 7-м этаже 9-этажного дома. Площадь пожара была небольшой, около 5 кв. м, горели домашние вещи, но было сильное задымление. Дым подымался на верхние этажи, жильцы квартир еще до прибытия пожарных стали эвакуироваться. Среди них был и 16-летний подросток, который самостоятельно вывел из дома двоих младших братьев 12 и 14 лет.

- Погибших и пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. - Проводится проверка, причина пожара устанавливается.